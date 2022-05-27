Москва, 27 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Карелии Артуру Парфенчикову на предстоящих выборах главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Надеюсь на то, что ваш опыт, который вы приобрели в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах Вашей следующей итерации в качестве главы республики. Всего доброго Вам, успехов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Российский лидер также определил круг вопросов, требующих оперативного решения — поддержка рынка труда, проблема водоснабжения и очистки сточных вод.