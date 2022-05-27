Уфа, , 12:54 — REGNUM Ежедневные рейсы из Уфы в Сочи запускает авиакомпания «Аэрофлот». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Самолет (сс) Adrian Pingstone

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Сообщается, что с 1 июня перелеты из Уфы в Сочи будут выполняться каждый день на лайнерах Airbus A320.

«Прямые рейсы Аэрофлота между Сочи и Уфой — часть региональной программы прямых рейсов из городов России в Сочи, направленной на развитие внутреннего туризма и повышение транспортной доступности регионов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что кроме Уфы, ежедневные рейсы будут выполняться из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Казани.