Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Петербургский врач-травматолог и его соседи сражались за парковочное место у дома с помощью травматических пистолетов, сообщили 27 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пистолет carlos5847

О криках и звуках стрельбы у дома 8 по Сиреневому бульвару в полицию Выборгского района Петербурга очевидцы сообщили 26 мая около 23:32 мск. Прибывшие на место полицейские установили, что двое неработающих неоднократно судимых граждан, 45 и 47 лет, поссорились с 40-летним травматологом одной из городских больниц.

Мужчины не поделили парковочное место у многоэтажного дома. В результате один из хулиганов несколько раз выстрелил в медика из аэрозольного баллона «Удар 5-13-60» на что врач открыл стрельбу из своего травматического пистолета «Восток».

«Все участники инцидента с места происшествия скрылись, но были задержаны по местам проживания и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Оружие изъято», — уточнили в Главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.