Москва, 27 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину за неделю вырос на 0,6 процентных пункта и достиг 81,3%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что с 16 по 22 мая 2022 года показатель одобрения деятельности президента России составил 78,4%. За неделю он увеличился на 0,7 процентного пункта.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 63,8% опрошенных (рост за неделю на 2,6%), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 30,4% (-2%), лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 29,5% (0%).

Опрос проводится по телефону с марта по май 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ на 20 мая, Владимир Путин «скорее хорошо» работает на посту президента, полагают 79% опрошенных.

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