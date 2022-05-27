Москва, 27 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 100-летию присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения. Об этом 27 мая говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня Чуйский тракт — современная федеральная трасса, соединяющая Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Он играет важную экономическую роль — связывает нашу страну с азиатскими государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близлежащих российских регионов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что Чуйский тракт — уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и поселков.

Глава государства также упомянул об историческом значении дороги и напомнил, что в течение столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию.