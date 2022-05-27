Донецк, , 12:34 — REGNUM Финансирование и взращивание нацизма на Украине осуществлялось извне. Об этом 27 мая рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

«Нацистская идеология… А это финансировалось и взращивалось извне. На кого опираться было, это потомки тех нацистских пособников, преступников: потомки Бандеры, Шухевича и прочей этой нечисти. То есть это первая опорная точка», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также глава ДНР отметил, что затем при определенном финансировании и при определенном выстраивании модели управления в это была встроена украинская молодежь, которая стала нацистской и ее стало видно в данный момент.

«Вот на постмайданной Украине благодатное поле. Те, кто оказался ведомыми, были вовлечены в данные преступления, а далее помазаны кровью. Это прямо технология, которая, в принципе, корнями уходит еще в ту, гитлеровскую Германию. Поэтому ничего нового в принципе нет. Так что на нас ответственность за то, чтобы денацификацию завершить раз и навсегда», — добавил Пушилин.

При этом он пояснил, что украинский нацизм насаждался с детского сада и школы с помощью учеников, соответствующей школьной литературы и много другого.

«Если сейчас посмотрите, уже доказательств масса — какие учебники, какая школьная литература сейчас была популярна, и что, скажем так, пытались вбить в головы молодежи. Где-то зачастую у них это получалось. Очень трудно даже взрослому человеку понять, изучить. А когда у подростков период непростой, когда они формируются как личность, на это повлиять, нажимая на определенные клавиши, оказалось в каких-то моментах просто, легко, доступно. И это было использовано», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день называть сумму ущерба республики еще рано, так как киевские боевики продолжают нанесение ударов по ее территории.