Москва, 27 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Ситуация с беспрецедентной русофобией стран Запада сохранится в течение долгого времени. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов при российском МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил глава МИД РФ, в настоящее время в западных странных такие классики русской культуры, как Чайковский, Достоевский, Толстой и Пушкин, а также подергаются гонениям современные деятели российской кульуры.

«В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго, и мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях… Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили всему Русскому миру тотальную войну и теперь этого уже никто не скрывает.