Брюссель, 27 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Планы на случай возможности полного прекращения поставок российского природного газа разрабатывает в настоящее время Европейский союз. Об этом 27 мая сообщает газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

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Как указала еврокомиссар, на данный момент сообщество старается запастись как можно большим количеством голубого топлива и может прекратить часть поставок из России, однако в случае прекращения последних ЕС придется предпринять большие усилия.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство — член ЕС может стать следующим (отрезанным от импорта газа)», — сказала она, говоря о прекращении поставок российского голубого топлива в Болгарию, Польшу и Финляндию, отказавшихся платить за газ из РФ в рублях.

«Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств, если в этом году произойдет полный сбой (в поставках)», — добавила Симсон.

Также она уточнила, что в данный момент Евросоюз работает с Египтом и Израилем по вопросу закупки газа у этих стран, а также собирается возобновить диалог с Алжиром по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия сможет обслуживать свой госдолг в рублях и избежать по нему дефолта без лицензии США, благодаря условиям выпуска российских облигаций.