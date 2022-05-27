Цхинвал, 27 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, что она считает «провокацией» запланированный в Южной Осетии референдум о присоединении к РФ является просто отработкой антироссийской повестки. Об этом 27 мая заявил агентству «Рес» глава югоосетинского МИД Дмитрий Медоев.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Министр прокомментировал вчерашнее заявление Зурабишвили по случаю Дня независимости Грузии и её антироссийских заявлений.

«Это есть ничто иное как дежурная отработка антироссийской темы перед заокеанскими спонсорами Грузии», — сказал министр.

Он также отметил, что Зурабишвили заявила об отсутствии у Грузии планов напасть на Абхазию и Южную Осетию. Медоев напомнил, что в августе 2008 года в Тбилиси перед нападением на Цхинвал делали аналогичные заявления.