Донецк, , 11:34 — REGNUM На сегодняшний день называть сумму ущерба Донецкой Народной Республики (ДНР) еще рано, так как киевские боевики продолжают нанесение ударов по территории ДНР. Об этом 27 мая заявил глава республики Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин © ИА REGNUM

«Не назову сумму. Во-первых, потому что территория ДНР еще не освобождена, и у нас есть еще достаточное количество городов, которые нам предстоит освободить», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава ДНР уточнил, что имеются ввиду города Красноармейск, Доброполье, Артемовск, Константиновка и Славянск, так как они неизбежно подвергнутся в определенной мере разрушениям.

«С учетом того, что даже сейчас еще прилетает по Донецку, по Ясиноватой, по Горловке, сейчас единую какую-то сумму вывести не получится», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на территории Донецкой Народной Республики содержатся более 5 тысяч украинских военнопленных.