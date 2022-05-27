Канберра, 27 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Спустя почти неделю после дня проведения федеральных выборов в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Австралии сообщили, что подсчет голосов продолжается в плановом режиме, а большинство из них уже подсчитаны по преференциальной системе и прошли дополнительную проверку, передает телеканал NineNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Федеральные выборы в Австралии состоялись 21 мая, однако Австралийская избирательная комиссия будет принимать голоса по почте вплоть до 3 июня.

Глава избирательного ведомства Том Роджерс заявил на пресс-конференции, что несмотря на ожидаемую нехватку персонала из-за коронавируса, Австралийская избирательная комиссия отчитается перед генерал-губернатором Австралии о результатах волеизъявления в срок, то есть не позднее 28 июня.

«Подсчет идет по плану, и вполне вероятно, что результаты по некоторым округам начнут официально объявляться с середины следующей недели. Это произойдет только тогда, когда станет ясно, что победа любого другого кандидата является математически невозможной», — сказал Роджерс.