Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге вновь возросла заболеваемость COVID-19. В городе обнаружили 317 новых случаев заражения коронавирусом, что на 24 случая больше, чем сутками ранее. Об этом 27 мая сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

От ковида, как основной причины летального исхода, за сутки скончались 11 человек. Этот показатель увеличился на одного пациента по сравнению с предыдущим днем. В статистике смертности наблюдается стабильность последние несколько суток.

Количество переболевших ковидом за сутки пополнили 344 человека, что на 54 пациента больше, чем за предыдущие сутки.

Более чем за два года пандемии в Петербурге обнаружили 1 528 469 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 33 794 человека, а вылечились — 1 491 792 человек.