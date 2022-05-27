Канберра, 27 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте снова назвал своего коллегу из Западной Австралии Марка Макгоуэна «Марком Макголлумом». Это происходит на фоне продолжающейся «словесной войны» между двумя премьер-министрами по поводу распределения НДС между штатами Австралийского союза. Об этом 27 мая сообщил телеканал Sky News.

Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003 Голлум в трилогии Питера Джексона

На одной из своих недавних пресс-конференций Макгоуэн также назвал Западную Австралию «штатом-донором», который направил миллиарды долларов в «менее удачливые штаты, такие как Новый Южный Уэльс».

Он также призвал другие штаты «оставить Западную Австралию в покое» в вопросе распределения НДС, несмотря на ранее нападки на премьер-министра Виктории Дэниела Эндрюса по поводу выделения этому штату огромных денег на организацию Игр Содружества 2026 года.

«А я заступаюсь за Дэна Эндрюса … Вон у нас на другом конце страны сидит Марк Макголлум и советует Дэну Эндрюсу, как ему управлять финансами», — сказал премьер-министр Нового Южного Уэльса в ходе одного из своих недавних публичных выступлений.