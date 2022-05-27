Париж, 27 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. С европейского рынка было изъято более 3000 тонн продукции Kinder после многочисленных случаев сальмонеллеза в Европе, с «финансовым ущербом» в «несколько десятков миллионов евро», сообщает Le Figaro.

Cyril Plapied Французский флаг

Впервые с начала скандала заговорил глава французской компании Ferrero Николя Нейков. По его словам, загрязнение могло исходить из «фильтра, расположенного в резервуаре для молочного масла» завода Arlon в Бельгии, и могло попасть туда «либо с зараженным сырьем, либо людьми».

Как сообщало ИА REGNUM, французские и бельгийские органы здравоохранения связывают случаи сальмонеллеза с потреблением продукции Kinder.

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