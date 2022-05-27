Донецк, 27 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Новая атака зафиксирована в 11:10 с позиций в населённом пункте Пески. По Кировскому району Донецка выпущено десять мин калибром 120 мм

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий миномётный обстрел Кировского района Донецка в СЦКК зафиксировали в 10:45.