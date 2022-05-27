Донецк, 27 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Петровский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

В представительстве рассказали, что новая атака боевиков зафиксирована в 10:35. Артиллерия с позиций в населённом пункте Красногоровка выпустила по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая атака Донецка 27 мая состоялась в 10:25.