Париж, 27 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Для посла Китая во Франции причиной ситуации вокруг Украины является «расширение НАТО на Восток», передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил на телеканале Europe 1, что конфликт на Украине родился «в результате пяти циклов расширения НАТО на восток».

«И это не только позиция Китая, это также точка зрения многих жителей Запада», — заявил посол Китая во Франции.

«США и их западные союзники практикуют стратегию сдерживания и пытается сдержать Китай и Россию», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО обсудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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