Бангкок, 27 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Таиланд и Вьетнам должны совместно повысить цены на рис, чтобы усилить свои позиции на мировом рынке, считает премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Это грозит ростом цен на продовольствие для потребителей во всём мире, сообщает 27 мая Bloomberg.

moritz320 Рис

Такой шаг пойдет на пользу миллионам фермеров обеих стран, которые с трудом справляются с ростом расходов, в то время как цены на рис остаются сравнительно низкими, сказал в заявлении пресс-секретарь Праюта Тханакорн Вангбонконгчана. В четверг заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Тран Тхань Нам встретился с тайскими чиновниками, чтобы обсудить рамки сотрудничества.

Угроза повышения цен на рис со стороны двух основных экспортеров возникает на фоне растущего продовольственного протекционизма и стремительной инфляции. Есть опасения, что Индия также может ограничить экспорт риса после аналогичных шагов в отношении пшеницы и сахара, что вызовет очередной шок на мировых продовольственных рынках.

Хотя Таиланд пока не планирует вводить каких-либо ограничений на поставки, он стремится воспользоваться создавшимися экономическими возможностями. Тайские экспортеры риса выигрывают от восстановления мирового спроса по мере ослабления пандемии, а падение курса национальной валюты до пятилетнего минимума делает его поставки более конкурентоспособными. В 2022 году объем поставок может достичь 8 млн тонн по сравнению с 6,1 млн тонн в 2021-м, сообщил журналистам в пятницу 27 мая министр торговли Таиланда Джурин Лаксанависит.