Самара, , 11:00 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР). Эту информацию 27 мая подтвердили в пресс-службе правительства Самарской области.

Дмитрий Азаров Samregion.ru

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Сообщается, что вместе с ним в ДНР прибыл и гуманитарный груз из этого российского региона.

В городе Снежное Азаров провел встречи с сотрудниками местного медучреждения, школы искусств и спортивной школы. Он отметил важность домовых комитетов, которые действуют в городе.

Глава Самарской области сообщил, что власти региона постараются помочь жителям Снежного. Он подчеркнул, что Россия никогда не желала войны, президент России Владимир Путин настаивал на соблюдении минских соглашений о мире, а когда дипломатические меры не помогли, то Россия встала на защиту жителей Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область взяла шефство над городом Снежное для содействия в развитии этого населенного пункта.