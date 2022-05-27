Париж, 27 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Жители Франции, проживающие за границей и зарегистрированные в консульских списках избирателей, могут голосовать через интернет в первом туре выборов в законодательные органы власти с 27 мая 2022 года, сообщает Le Figaro.

animatedheaven Голосование

Интернет-голосование разрешено только для французов, проживающих за пределами страны. Есть 11 избирательных округов, охватывающих земной шар, и столько же депутатов, живущих за границей с 2012 года.

4 июня состоится первое голосование во Французской Полинезии и для граждан Франции, проживающих за границей, которые голосуют в посольствах и консульствах на американском континенте. 5 июня наступит очередь французов, проживающих за пределами американского континента. 11 июня первый тур пройдет в Гваделупе, Мартинике, Сен-Мартене, а 12 июня состоится первый тур на материковой части Франции, а также на Майотте, Новой Каледонии и Реюньоне.