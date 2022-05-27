Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Бесконтрольные поставки Вашингтоном оружия киевскому режиму могут стать причиной терактов на территории США. Такое мнение 27 мая высказал обозреватель Раджан Лаад в своей статье для издания American Thinker.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил автор статьи, на данный момент на территории Украины находится 20 тысяч иностранных наемников и их нельзя было надлежащим образом проверить до отправки в зону военных действий.

При этом Лаад уточнил, что некоторые из этих людей могли прибыть на Украину для того, чтобы украсть современное оружие, а затем применить его или продать на черном рынке по завышенной цене.

«Если кто-то из «бойцов» или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле», — написал он в своем материале.

Кроме того, автор статьи напомнил, что ранее 22 конгрессмена-республиканца высказали сомнение в том, что администрация президента США Джо Байдена соблюдает требования Закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года, ограничивающего использование экспортируемого американским властями в другие государства оружия.

«Этот вопрос остался без ответа. <…> Все американцы должны быть глубоко обеспокоены не только потраченной суммой, но и потенциальными негативными последствиями этого решения», — заключил в своем материале Лаад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США предупредили украинское руководство о том, что обстрелы российской территории со стороны Украины, особенно приграничных земель, грозят эскалацией.