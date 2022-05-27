Донецк, , 10:07 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны. Да, точно нужны», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Пушилин добавил, что «называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная — это выход на конституционные границы».

«И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.