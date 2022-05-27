Донецк, 27 мая 2022, 10:07 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин добавил, что «называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная — это выход на конституционные границы».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.