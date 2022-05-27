Донецк, , 10:07 — REGNUM Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод «Азовсталь» из-за его воздействия на экологию. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в опубликованном 27 мая интервью РИА Новости.

Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Жители считают предприятие основным загрязнителем окружающей среды. Из-за завода Мариуполь не мог стать курортным городом, хотя здесь есть неглубокое теплое море, пояснил глава ДНР.

Он добавил, что в городе росло количество онкологических заболеваний, их было больше по сравнению с другими промышленными городами. Завод строили без учёта экологических норм и розы ветров, загрязнение шло на город и на море.

«Местные жители склоняются к тому, что его восстанавливать не нужно, и в планах, там несколько вариантов было: на месте «Азовстали» построить или технопарк, или, наоборот, парковую зону, или жилой какой-то массив», — сказал Пушилин и добавил, что решение примут жители Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин рассказал, что к концу мая планируется возобновить отгрузку продукции в порту Мариуполя. Полноценно работать порт начнёт после ремонта, он будет принимать в том числе строительные материалы для восстановления города.

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