Кишинёв, 27 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Стоимость российского газа для Молдавии летом останется примерно на отметке от $800 до $900. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан на телеканале Jurnal TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

Он отметил, что при таких ценах тарифы для потребителей в стране придётся значительно повысить.

«На данный момент в тариф включена закупочная цена топлива в $620 за тысячу кубометров, но сейчас мы его покупаем за $920 долларов. Мы хотели бы дольше применять актуальный тариф, но, по нашим прогнозам, летом снижения цен не ожидается», — сказал Чебан.

Глава компании напомнил, что Газпром с мая, по условиям контракта, имеет право прекратить газоснабжение Молдавии, так как молдавская сторона не выполнила обязательства и не представила график погашения многолетней задолженности. Но пока в России не отказываются от подачи газа.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, задолженность превысила $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, ссылаясь на антироссийские санкции.