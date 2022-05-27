Москва, 27 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Россия сможет обслуживать свой госдолг в рублях и избежать по нему дефолта без лицензии США, благодаря условиям выпуска российских облигаций. Об этом 27 мая сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что документах всех выпусков российских облигаций имеется условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически дает способ проводить такие платежи в рублях.

При этом названное условие независимо от условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое есть в выпущенных с 2018 года ценных бумагах РФ и позволяет делать выплаты в российской национальной валюте в том случае, если, например, санкции не позволяют провести такой платеж в оригинальной валюте.

Помимо того, добавляется, что таким образом, благодаря пункту Currency Indemnity, когда Россия заплатит держателю своих акций в отличной от доллара валюте («в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения») ее денежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в необходимом размере.

Также отмечается, что в случае, когда при конвертации сумма в долларах окажется меньше причитающейся, Россия обязана возместить инвестору недостачу и компенсировать ему все транзакционные издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у РФ отсутствуют проблемы с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания своего государственного долга.