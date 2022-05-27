Москва, , 09:40 — REGNUM Российские следователи задокументируют сведения о новых преступлениях киевских боевиков против мирного населения. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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«В ходе расследования уголовных дел Следственный комитет России задокументирует сведения о новых преступлениях украинских силовиков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в результате обстрелов Донецка, Горловки, Мариуполя, Владимировки, Нескучного и Новоандреевки со стороны украинских вооруженных формирований были ранены 12 мирных жителей, а также получили повреждения детский сад и многоквартирный дом.

Кроме того, отмечается, что российские следователи устанавливает представителей вооруженных формирований Украины, которые причастны к названным преступлениям.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ежедневно извлекают и обезвреживают около 40 мин на дорогах и сельскохозяйственных полях освобожденных территорий Харьковской области.