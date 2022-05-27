Москва, , 09:39 — REGNUM Сайт Netflix не открывается у пользователей из РФ без VPN. Об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Netflix Jade87

В данный момент сайт не прогружается — на белой странице отображается лишь надпись «Not Available» («Недоступно»). Как отмечает портал DTF, пользователи из Канады и Австралии также жалуются на отсутствие доступа к сайту, поэтому речь может идти о масштабном сбое. Добавим, что именно 27 мая 2022 года на Netflix выходит первая часть популярного подросткового сериала «Очень странные дела».

Ранее пользователи Netflix из России могли смотреть сериалы и фильмы, используя VPN. В начале марта 2022 года сервис объявил о приостановлении оказания услуг жителям РФ без возможности продления подписки.

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