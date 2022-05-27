Вашингтон, 27 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не потребует увеличения численности сухопутных войск США в этих странах, заявил сенаторам американский генерал, выдвинутый на пост главы Европейского командования, Кристофер Каволи, сообщает 27 мая Associated Press. Однако, по словам генерала, военные учения и периодические ротации американских войск, вероятно, станут более частыми.

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Каволи, в настоящее время глава армии США в Европе и Африке, сказал, что повышенное внимание военных, вероятно, по-прежнему будет уделяться Восточной Европе.

«Центр тяжести сил НАТО сместился на восток, — сказал Каволи Комитету по вооруженным силам Сената во время слушаний по его кандидатуре. — В зависимости от исхода конфликта, возможно, нам придется продолжать это еще в течение какого-то времени».

Каволи спросили о присутствии американских войск в Европе, которое выросло с менее чем 80 000 до примерно 102 000 после февраля 2022 года. Он сказал, что это увеличение не связано с недавним шагом Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО.