Москва, 27 мая 2022, 09:34 — REGNUM Российские военные ежедневно извлекают и обезвреживают около 40 мин на дорогах и сельскохозяйственных полях освобожденных территорий Харьковской области. Об этом 27 мая сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что военнослужащие инженерных войск Западного военного округа продолжают разминирование территории освобожденных населенных пунктов Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.