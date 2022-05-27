Москва, , 09:34 — REGNUM Российские военные ежедневно извлекают и обезвреживают около 40 мин на дорогах и сельскохозяйственных полях освобожденных территорий Харьковской области. Об этом 27 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Разминирование Mil.ru

Отмечается, что военнослужащие инженерных войск Западного военного округа продолжают разминирование территории освобожденных населенных пунктов Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ.

«Ежедневно военные инженеры ЗВО обнаруживают и извлекают из земли около 40 противотанковых мин на дорогах и сельскохозяйственные полях», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.