Мариуполь, ДНР, 27 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Порт Мариуполя будет задействован в полном объёме, в том числе и для восстановления города. Об этом 27 мая заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Техника на территории порта Мариуполя

«Что касается мариупольского порта, то запросы на его работу достаточно серьёзные. Конечно, порт будет задействован в полном объёме», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Он отметил, что мариупольский порт важен не только для реализации продукции металлургических комбинатов и сельхозпродукции, но и для завоза стройматериалов, которые нужны для восстановления города.

По словам Пушилина, до конца мая планируется осуществить первую отгрузку продукции, то есть начнётся функционирование порта. Но полноценная его работа начнётся после ремонтных работ.

Глава ДНР сообщил о необходимости восстановить технику порта, в том числе краны. При этом нужно преодолеть барьеры, связанные с санкциями, поскольку значительная часть запчастей была иностранного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что минная опасность в акватории порта Мариуполя устранена силами ВМФ России.