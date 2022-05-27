Донецк, 27 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах погиб один мирный житель. Об этом 27 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что в период с 08:00 26 мая до 08:00 27 мая в результате обстрелов ВФУ на территории республики погиб мирный житель, ещё четыре человека получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 280 жителей.