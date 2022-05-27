Донецк, 27 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка была ранена женщина 1946 года рождения, сообщает 27 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица — женщины 1946 г. р. в результате вчерашнего обстрела вооруженных формирований Украины микрорайона шахты 17-17 БИС, Кировского района Донецка по адресу: ул. Ревпути, 5», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также в результате обстрела были повреждены три частных дома па улицам Малиновская и Клавдии Назаровой.