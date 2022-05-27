Мариуполь, ДНР, 27 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 280 жителей. Об этом 27 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что за минувшие сутки с 08:00 26 мая до 08:00 27 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 280 человек, включая 36 детей. Всех жителей разместили в пункте оказания помощи населению, развёрнутом силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуированы почти 37 тыс. человек.