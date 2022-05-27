Магас, , 09:01 — REGNUM В Ингушетии пропала 24-летняя девушка. Её не могут найти уже почти три недели. По факту исчезновения пропавшей возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийства

«Установлено, что 24-летняя жительница республики не позднее 7 мая 2022 года ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не установлено. <…> По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождения», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в ряде СМИ и мессенджерах распространяется информация о том, что девушка является той самой похищенной невестой Динарой Б., из-за которой 19 мая 2022 года был убит 29-летний местный житель Ибрагим Д. Молодые люди долго встречались, однако родные были против их свадьбы, пишет «КП-Северный Кавказ». В итоге Ибрагим Д. был расстрелян из проезжавшего мимо автомобиля. По подозрению в расправе над похитителем задержан брат девушки.

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