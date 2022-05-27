Тбилиси, 28 мая, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Специальная следственная служба Грузии пока не обнародовала новую часть выводов экспертизы о «бесчеловечном» обращении с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, сообщает 27 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Расследование продолжается уже более шести месяцев, но новый руководитель службы не предоставил дополнительной информации адвокатам Саакашвили.

По словам бывшего главы упразднённой службы Государственного инспектора Линды Толораи, следствие уже должно было получить ответ на часть экспертизы.

«Было назначено много экспертиз, я думаю, что для какой-то части экспертизы этого времени должно было хватить, чтобы дать ответы. Но экспертам было предоставлено довольно много информации, и, возможно, для некоторых из них этого времени было недостаточно… в общем, своевременная экспертиза является проблемой в этой стране», — сказала Толорая.

По мнению оппозиции, служба Государственного инспектора была упразднена, чтобы она не могла завершить расследование в отношении Саакашвили. Следствие сейчас расследует эпизод насилия по отношению к экс-президенту и его обманного перевода из тюрьмы города Рустави в клинику пенитенциарного учреждения в Тбилиси.