Донецк, , 08:49 — REGNUM Предприятия, работавшие на оккупированной части Донецкой Народной Республики, могут быть национализированы. Об этом 27 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

По его словам, предприятия тех украинских инвесторов, что выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в государственную собственность. Пушилин рассказал, что если проходило прямое финансирование нацбатов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан.

«И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — цитирует Пушилина РИА Новости.