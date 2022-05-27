Донецк, 27 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Предприятия, работавшие на оккупированной части Донецкой Народной Республики, могут быть национализированы. Об этом 27 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

По его словам, предприятия тех украинских инвесторов, что выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в государственную собственность. Пушилин рассказал, что если проходило прямое финансирование нацбатов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан.

«И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — цитирует Пушилина РИА Новости.