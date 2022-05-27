Эдмонтон, Канада, 27 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в пятом матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили защитники Дарнелл Нурс и Эван Бушар и нападающие Ессе Пульюярви, Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

У «Калгари» точными бросками отметились форварды Эндрю Манджапане, Микаэль Баклунд, Джонни Годро и Калле Йернкрок. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

Таким образом, «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в финал Западной конференции плей-офф НХЛ и полуфинал Кубка Стэнли.