Сеул, 27 мая 2022, 08:24 — REGNUM 26 мая глава Южной Кореи Юн Сок Ёль направил президенту США Джо Байдену послание, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью детей в штате Техас. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Согласно опубликованным данным, он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде в Техасе погибли 19 детей и двое взрослых, ранения получили 17 человек. Стрельбу в школе открыл местный житель, у которого ранее не было никаких проблем с законом.