Белгород, 27 мая 2022, 08:11 — REGNUM В Белгородской области скончалась жительница села Журавлевка, получившая накануне ранение из-за обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом 27 мая заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Также в результате обстрела ранения получил мужчина, в настоящее время он находится в критическом состоянии, добавил Гладков.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела 25 мая в селе было повреждено 13 домовладений и ранены два человека.
Читайте ранее в этом сюжете: В белгородской Журавлёвке подсчитали ущерб от нового обстрела ВСУ