Абакан, 27 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Пятый класс пожарной опасности (чрезвычайный) сохраняется в Аскизском, Таштыпом, Усть-Абаканском и Ширинском районах Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Как уточнили в управлении, в городе Абакане особый противопожарный режим (ОПР) действует до 30 мая. В Таштыпском районе ОПР продлили до 1 июня, в ряде сельсоветов Усть-Абаканского района — до 13 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 27–29 мая ожидаются заморозки.

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