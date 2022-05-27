Абакан, , 07:28 — REGNUM Синоптики прогнозируют заморозки в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным регионального гидрометцентра, 27–29 мая в Хакасии ожидаются заморозки до — 2 градусов.

Сельхозпроизводителей и владельцев подсобных хозяйств предупреждают, что понижение температуры до минусовых отметок может навредить сельхозкультурам.

Читайте также: Жителей Ростовской области экстренно предупредили о заморозках