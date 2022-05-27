Берлин, 27 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике со стороны немецких пользователей социальных сетей и читателей портала FAZ за его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где глава правительства ФРГ заявил, что «Запад и Украина не примут мир, который навязан чужими условиями».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Шольца обвинили в лицемерии, потворству интересам США, попытках выдать желаемое за действительное и неспособности подкреплять свои слова реальными действиями.

«Слова, слова, и ничего больше. От Шольца другого и не стоило ждать… За красивыми заявлениями скрывается лицемерие и намеренное нежелание действовать…», — отметил пользователь Trubadix.

«Шольц выглядит жалко. Он не способен действовать… Наверное, он каждый день сталкивается с сомнениями в собственной голове. Как и во время эпидемии коронавируса, он склонен перекладывать ответственность на других… Он должен как можно скорее покинуть свой пост», — написал Volker Friedlich.

«Путин провалил все стратегические цели… Хорошо, что он сообщил о них Шольцу. Попытка изложить стремления США через речь канцлера ФРГ. Бедная Германия!» — подчеркнул пользователь Oliver Krug.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Олаф Шольц назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Россией Украине по решению вопроса о специальной военной операции. 26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия должна отказаться от поставок российской нефти уже к концу 2022 года.