Берлин, 27 мая, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Возможность для российских олигархов «откупиться» от санкций, направив при этом часть денег на восстановление Украины, рассматривают западные политики. Об этом 26 мая сообщает агентство Associated Press.

Sasha-int Парусная яхта «А», принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко

По данным агентства, данную тему затронула на встрече министров финансов стран G7 в Германии глава канадского минфина Христя Фриланд. Она пояснила, что по данному вопросу с ней якобы связывались российские бизнесмены, с которыми она была знакома лично во время её работы журналисткой в Москве.

Украинские представители не возражали против предложения главы минфина Канады. Уточняется, что предложение было выдвинуто в контексте обсуждения предоставления дополнительной финансовой помощи Киеву. Замороженные активы российских олигархов были рассмотрены как возможный источник финансирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отстаивать активы, замороженные за рубежом.