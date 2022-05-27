Сантьяго, , 06:51 — REGNUM Работники различных сфер экономики Чили должны в срочном порядке привиться четвертой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, заявила глава чилийского министерства труда Жанетт Джара в ходе пресс-конференции.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

«Для нас важно, чтобы люди привились четвертой дозой препарата», — заявила она.

Министр добавила, что работодателям необходимо предупредить работников за два дня до ревакцинации, чтобы получить соответствующие разрешения. Джара подчеркнула, что трудовое законодательство страны позволяет это сделать.

Отмечается, что власти Чили предупреждают о возможном начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции в республики. При этом чилийское правительство предупредило, что сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19 у граждан перестанут действовать с 1 июня, если жители страны не привились четвертой дозой вакцин.