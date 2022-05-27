Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Соединенные Штаты и их союзники по «Группе семи» (G7) намеренно лгали о причинах продовольственного кризиса и роли антироссийских санкций в этом процессе. Об этом заявил экономист Джон Росс на страницах газеты Asia Times.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу», — заявил он.

По словам эксперта, США и их союзники намеренно умалчивают негативный эффект от санкций, введенных против России. Они пытаются указать, что проблема с продовольствием якобы началась из-за прекращения экспорта зерна с Украины. Росс отметил, что продовольственный кризис наблюдался и до обострения ситуации вокруг Украины.

«Место того, чтобы попытаться решить его, США и другие страны группы воспользовались возможностью еще шире распространить свою пропаганду о кризисе на Украине», — отметил Росс.

Эксперт подчеркнул, что Россия играет гораздо более важную роль в экспорте продовольственных товаров, нежели Украина. По его словам, Россия по-прежнему является крупнейшим в мире поставщиком пшеницы, ее доля в мировом экспорте занимает 18%. При этом на Украину приходится всего 7% от мирового экспорта зерна. Кроме того, Россия лидирует и по экспорту удобрений.