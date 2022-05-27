Вашингтон, 27 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и их союзники по «Группе семи» (G7) намеренно лгали о причинах продовольственного кризиса и роли антироссийских санкций в этом процессе. Об этом заявил экономист Джон Росс на страницах газеты Asia Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

«Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу», — заявил он.

По словам эксперта, США и их союзники намеренно умалчивают негативный эффект от санкций, введенных против России. Они пытаются указать, что проблема с продовольствием якобы началась из-за прекращения экспорта зерна с Украины. Росс отметил, что продовольственный кризис наблюдался и до обострения ситуации вокруг Украины.

«Вместо того, чтобы попытаться решить его, США и другие страны группы воспользовались возможностью еще шире распространить свою пропаганду о кризисе на Украине», — отметил Росс.

Эксперт подчеркнул, что Россия играет гораздо более важную роль в экспорте продовольственных товаров, нежели Украина. По его словам, Россия по-прежнему является крупнейшим в мире поставщиком пшеницы, ее доля в мировом экспорте занимает 18%. При этом на Украину приходится всего 7% от мирового экспорта зерна. Кроме того, Россия лидирует и по экспорту удобрений.