Тегеран, 27 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Условия мусульманского мира сегодня намного более подготовлены к созданию союза исламских стран, чем условия Европы перед созданием Европейского союза, заявил генеральный секретарь Всемирного форума близости исламских школ мысли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Выступая на встрече с турецкой делегацией, иранский представитель Хамид Шахриари упомянул этапы формирования объединенной уммы ислама как предотвращение раскола, сотрудничество в мусульманском мире, синергию между мусульманскими странами и исламизацию.

Шахриари выдвинул идею союза исламских стран, который является мусульманской версией ЕС, однако мусульмане смогут достичь его исключительно с помощью коллективной рациональности.

«Иран, Турция и Саудовская Аравия могут сформировать исламскую сверхдержаву в противовес западным странам-гегемонам, если они объединятся», — заявил чиновник.

Он также предложил сформировать объединенный парламент исламских стран для принятия общих законов при сохранении суверенитета мусульманских стран. Кроме того, иранский представитель призвал мусульманских политиков избегать провоцирования раскола между мусульманскими народами, используя религию для прихода к власти.