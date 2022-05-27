Тегеран, 27 мая, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 26 мая премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил Иран за помощь в тушении лесного пожара в провинции Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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В послании президенту Ирана Ибрагиму Раиси пакистанский представитель приветствовал отправку Исламской Республикой пожарного самолета Ил-76 как ценный шаг, облегчающий усилия по борьбе с пожарами.

Ранее представитель местного правительства провинции сообщил, что пожар в лесах был потушен после того, как иранский пожарный самолет присоединился к пакистанским силам.

Учитывая тот факт, что Пакистан страдает от нехватки оборудования для борьбы с пожарами, особенно в лесных и горных районах, правительство Пакистана призвало Исламскую Республику Иран оказать соседней стране помощь.

Генеральный штаб вооруженных сил Исламской Республики Иран принял решение направить в дружественную страну пожарный самолет Ил-76, чтобы начать тушение лесных пожаров в провинции Белуджистан.

Лесные пожары затронули обширную территорию, в результате чего три человека погибли и десятки других получили ранения. Есть некоторые сообщения о том, что в районе джунглей пропало несколько человек.