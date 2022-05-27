Тегеран, 27 мая, 2022, 07:31 — ИА Регнум. 26 мая представитель Ирана при Организации Объединенных Наций призвал ООН в письме осудить убийство члена КСИР в рамках «ее обязанностей по подлинной борьбе с терроризмом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Маджид Тахт Раванчи заявил в своем письме, что Сайяд Ходаи, который был «трусливо» убит 22 мая, являлся военнослужащим иранских вооруженных сил, сыгравшим значительную роль в борьбе с терроризмом в регионе.

Раванчи отметил, что предварительные оценки предполагают, что террористический акт был «совершен в продолжение систематических убийств невинных иранских граждан и ученых определенными режимами для продвижения своих незаконных внешнеполитических целей в ближневосточном регионе».

«Такие преступные действия представляют собой вопиющее нарушение Устава ООН, принципов международного права и основных прав человека, создавая неоспоримую угрозу региональному и международному миру», — заявил иранский дипломат в своем письме.

Он также призвал международное сообщество решительно осудить такие жестокие убийства невинных граждан других стран, совершаемые государственным терроризмом определенных режимов.

Раванчи также подчеркнул, что Иран примет все необходимые меры для защиты своего народа и интересов, используя все доступные механизмы для привлечения к ответственности исполнителей этого террористического преступления и их сторонников.